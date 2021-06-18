صور - وزير الطيران يلتقى رؤساء وممثلى الشركات المصرية الخاصة

جدة - نرمين السيد - استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، رؤساء وممثلى شركات الطيران المصرية الخاصة وشركتى مصر للطيران وإيركايرو فى مقر وزارة الطيران، لبحث ومناقشة مستجدات صناعة الطيران المدنى الحالية وتأثيرها على شركات الطيران المصرية وخططها الحالية والمستقبلية ودورها فى تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وباسم عبدالكريم مساعد الوزير للشؤون الدولية والإعلام، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.





واستمع وزيرالطيران لبعض المقترحات والأفكار من رؤساء شركات الطيران الخاصة، بجانب استعراض عدد من التحديات والمعوقات التى تواجههم.

من جانبه، أكد وزير الطيران، دعم الوزارة المستمر للشركات المصرية الخاصة والعمل على تذليل وتيسير كل الصعوبات التى تواجههم مع الجهات المختصة خصوصًا فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المحلى والعالمى من آثار فيروس كورونا.

وأكد أهمية تكامل شبكة الخطوط بين شركتى مصر للطيران، وإيركايرو، وخطوط شركات الطيران الخاصة، لزيادة الربط بين المدن السياحية المصرية وربطها بالمدن والعواصم الأوربية للمساهمة فى تنشيط حركة السفر والسياحة من خلال تقديم منتج سياحى متكامل، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بدعم قطاعى الطيران والسياحة، والتنسيق فى تعزيز حركة الطيران والسفر مع دول القارة السمراء والاستفادة من مشروعات التطوير بمطار القاهرة، والمطارات المصرية فى توسعة شبكة الخطوط وتحقيق الربط بينهما.

من جانبهم، أعرب رؤساء وممثلى شركات الطيران عن شكرهم لوزير الطيران المدنى على إتاحة الفرصة للحوار المتبادل ومناقشة الحلول السريعة للعديد من المشكلات من خلال اللقاءات المستمرة معهم، وأشادوا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية فى التوجيه بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جهات الدولة المختلفة لقطاع الطيران المدنى ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة.