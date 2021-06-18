- 1/3
- 2/3
- 3/3
واستمع وزيرالطيران لبعض المقترحات والأفكار من رؤساء شركات الطيران الخاصة، بجانب استعراض عدد من التحديات والمعوقات التى تواجههم.
من جانبه، أكد وزير الطيران، دعم الوزارة المستمر للشركات المصرية الخاصة والعمل على تذليل وتيسير كل الصعوبات التى تواجههم مع الجهات المختصة خصوصًا فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المحلى والعالمى من آثار فيروس كورونا.
وأكد أهمية تكامل شبكة الخطوط بين شركتى مصر للطيران، وإيركايرو، وخطوط شركات الطيران الخاصة، لزيادة الربط بين المدن السياحية المصرية وربطها بالمدن والعواصم الأوربية للمساهمة فى تنشيط حركة السفر والسياحة من خلال تقديم منتج سياحى متكامل، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بدعم قطاعى الطيران والسياحة، والتنسيق فى تعزيز حركة الطيران والسفر مع دول القارة السمراء والاستفادة من مشروعات التطوير بمطار القاهرة، والمطارات المصرية فى توسعة شبكة الخطوط وتحقيق الربط بينهما.
من جانبهم، أعرب رؤساء وممثلى شركات الطيران عن شكرهم لوزير الطيران المدنى على إتاحة الفرصة للحوار المتبادل ومناقشة الحلول السريعة للعديد من المشكلات من خلال اللقاءات المستمرة معهم، وأشادوا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية فى التوجيه بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جهات الدولة المختلفة لقطاع الطيران المدنى ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور - وزير الطيران يلتقى رؤساء وممثلى الشركات المصرية الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.