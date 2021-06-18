/636295/ترتيب-جدول-الدوري-الممتاز-بعد-فوز-الزمالك

حقق الزمالك الفوز علي فريق أسوان، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ستاد القاهرة الدولي، وفي نفس الجولة لعب الإسماعيلي مع غز المحلة، ليشهد ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز علي العديد من الإختلافات في ترتيب الجدول بعد مباريات اليوم في الدوري.

ويستعرض دوت الخليج جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على أسوان: ترتيب جدول الدوري يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يحتل النادي المصري المركز الثاني في جدول المباريات برصيد 43 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق. موقف الأهلي في الدوري يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 37 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 34 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق بيراميدز في المركز التاسع برصيد 34 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق سيراميكا كيليوباترا في المركز العاشر برصيد 32 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. موقف الإسماعيلي في الدوري يحتل فريق الإسماعيلي في المركز ال11 برصيد 32 نقطة من اصل 25 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق الجونة المركز ال12 برصيد 31 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق غزل المحلة في المركز ال13 برصيد 31 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق المقاولون العرب في المركز ال14 برصيد 28 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق أسوان المركز الخمس عشر برصيد 24 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 19 من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق.

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