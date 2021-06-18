جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ثوابت السياسة المصرية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال استقباله وزراء الإعلام العرب تدعو للفخر.





وأضاف الوزير، فى بيان له، أنها ترتكز على صوت الحكمة والعقل وممارسة السياسة النظيفة، ومن أهم معالمها أنها ترتكز على البناء لا الهدم، وتقوم على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأحد، وتعلى قيمة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتتصدى بشجاعة للإرهاب وجماعات أهل الشر، ولا يمكن أن تتخذ من توظيف الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أداة لتحقيق مصالحها أبدًا. وتابع، أن هذه السياسات ليست مرحلية إنما هى ثوابت السياسة المصرية الراسخة ، فقوة مصر قوة حكيمة لحماية أمنها القومى، وليست للاعتداء على أحد أو التآمر ضد أحد، فالسياسة المصرية لا تعرف التآمر ولا الغدر، وكما ذكر الرئيس فى أكثر من موقف فإن الجيش المصرى جيش رشيد يحمى ولا يبغى ، ولكنه نار تحرق المعتدي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: ثوابت السياسة المصرية التى أعلنها الرئيس ترتكز على صوت الحكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.