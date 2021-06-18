آخر اليوم- عقوبة مخالفى الملصق الإلكترونى.. وغلق الطريق الدائرى الأوسطى

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر اليوم" المذاع على الراديو 9090، اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية أكدت تطبيق غرامة عدم تركيب الملصق الإلكترونى سبتمبر المقبل، حيث سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

عقوبة مخالفى الملصق الإلكترونى

وأضاف أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.

غلق كلى للطريق الدائرى الأوسطى

فيما، أعلن صابر ما قررته محافظة الجيزة بأنه فى إطار تنفيذ تجارب التحميل لكبارى مشروع الطريق الدائرى الأوسطى قطاع "البدرشين - مصر الفيوم الصحراوى" فى الاتجاهين، فإنه سيتم إجراء غلق كلى للطريق أمام حركة المركبات، تحديدًا من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى، يوم الجمعة المقبل، ابتداءً من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساء ثم فتح الحركة المرورية مرة أخرى فقط فى الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوى من الساعة 10 صباحا واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان.

ونوهت المحافظة إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى كالتالى:

- السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد اتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدى إلى طريق أسوان الزراعى.

- السيارات القادمة من طريق الفيوم وطريق الضبعة اتجاه طريق الأوتوستراد تسير باتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائرى الإقليمى أو الطريق الدائرى وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمى فقط.

تأخير قيام أول مترو غدًا من محطة المرج الجديدة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائرى أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا غدا الجمعة الموافق 18 يوينو 2021، الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحًا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة القادم فقط.

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات النهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع فى تمام الساعة 5:15 ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م، وقيام آخر قطار بالخط الثانى من محطتى شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 12:55 م.

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00ص ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م.