جدة - نرمين السيد - وأوضح، عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق "واتس آب"، أن ذلك بسبب أن نلتزم جميعا بقدر من التكافؤ بين المصادر المتاحة وحتى لا نكلف المراقبين بما لا يستطيعون التعامل معه.
وأضاف الوزير، أنه يمكن لـ طلاب الثانوية العامة كتابة ملاحظاته الطالب على الكتاب الالكترونى "لمن لا يحمل كتاب ورقي".
وأكد، أن التعامل مع البابل شيت فى امتحانات الثانوية العامة أمره بسيط وسهل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم : ممنوع كتابة ملاحظات على الـ memo فى الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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