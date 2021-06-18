وزير التعليم : ممنوع كتابة ملاحظات على الـ memo فى الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأوضح، عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق "واتس آب"، أن ذلك بسبب أن نلتزم جميعا بقدر من التكافؤ بين المصادر المتاحة وحتى لا نكلف المراقبين بما لا يستطيعون التعامل معه.

وأضاف الوزير، أنه يمكن لـ طلاب الثانوية العامة كتابة ملاحظاته الطالب على الكتاب الالكترونى "لمن لا يحمل كتاب ورقي".

وأكد، أن التعامل مع البابل شيت فى امتحانات الثانوية العامة أمره بسيط وسهل.