مصر للطيران تسير أول رحلة جوية إلى مطار الغردقة قادمة من براغ

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية وفتح خطوط جديدة.

وفور وصول الطائرة تم استقبالها بتقليد رش المياه الذى يعد تقليدا دوليا للترحيب بقدوم أول رحلة طيران، هذا وقد قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.

هذا ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولى.