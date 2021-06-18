نائب المدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للسكان يختتم زيارته لمصر

جدة - نرمين السيد - عقد السفير بيترسن اجتماعات مع وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ووزيرة التعاون الدولى رانيا مشاط، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.

كما التقى السفير بيترسن رئيسة المجلس القومى للمرأة د. مايا مرسي، حيث شارك السيد بيترسن فى اجتماع مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بقيادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، فى ضوء الجهود المشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية للقضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال. كما زار السفير بيترسن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التى أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان فى المجلس القومى للمرأة.

كما أقيم حفل استقبال على شرف السفير بيترسن وكذلك لإعلان الممثلة أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وضمت الفعالية وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط واللواء اسماعيل الفار مدير الإدارة المركزية للتدريب والمشاريع نيابة عن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى والعديد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدنى والقطاع الخاص والإعلام.

كما عقد أيضاً السفير بيترسن اجتماعات مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يعد العمل مع القادة الدينية أمرًا ضروريًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان لأهمية دورهم فى حياة الناس ورفاههم.

جاءت زيارة السفير بيترسن فى وقت مهم حيث تبدأ الحكومة المصرية فى تنفيذ خطة عمل وطنية طموحة تمت الموافقة عليها حديثًا لتنمية الأسرة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ناقش بيترسن البرنامج مع وزراء مختلفين، بكونه برنامج متعدد القطاعات، فى صميمه تمكين المرأة.

وناقش السفير بيترسن السبل التى يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكان مهتمًا برؤية اهتمام خاص للشباب والمراهقات فى برامج أخرى مثل المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها.

قال السفير بيترسن: "جميع الوزراء الذين اجتمعت معهم مهتمون للغاية بأولويات الحكومة عندما يتعلق الأمر بالسكان والمساواة بين الجنسين، لدينا الكثير من الفرص لاستخدام هذه المساحة الآن".

كما قام السفير بيترسن بزيارة مركز مجتمعى تديره منظمة كير الدولية، وهى شريك قديم لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مكافحة الممارسات الضارة، حيث حضر أنشطة مختلفة نظمتها شبكة تثقيف الأقران YPEER التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

قال: "من أبرز اللقائات كانت مقابلة الشباب على الأرض، الذين وضحوا لنا كيف يعملون مع المجتمعات.”

وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيترسن، الدنماركى الجنسية، مساعدا للأمين العام ونائباً للمدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى يونيو ٢٠٢٠.

شغل السيد بيترسن مؤخرًا منصب مدير إدارة الهجرة والنزاع وتحقيق الاستقرار بوزارة الخارجية الدنماركية، ولديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة فى مجالات الشؤون الثنائية والمتعددة الأطراف والتنمية.

قبل منصبه كمدير للإدارة، عمل السيد بيترسن كسفير وممثل دائم للدنمارك لدى الأمم المتحدة من 2013-2019 ، حيث تولى خلالها العديد من المهام الهامة.

حاليًا فى دورتها العاشرة (2018-2022)، يتوافق برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان مع أولويات التنمية الوطنية الموضحة فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكذلك رؤية مصر 2030 والاستراتيجية القومية للسكان.

تهدف التدخلات إلى تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وزيادة الوعى بين المجتمعات والشباب من خلال الأساليب المبتكرة، فضلاً عن معالجة الأعراف الاجتماعية المتعلقة بحجم الأسرة والعنف ضد النساء والفتيات.