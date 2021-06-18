بحضور بطريرك الكاثوليك .. ختام العام بكلية العلوم الدينية بالسكاكينى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ومدير الكليّة الأب الدكتور أندراوس فهمى، ومجلس إدارة الكليّة.

وقد قام المجلس بتقييم شامل للعام الأكاديمى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومناقشة أهم أحداث هذا العام، من إنجازات وتحديات رغم صعوبة الوضع الراهن وما تمر به البلاد وتم وضع خطة العام القادم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وقد دعا مجلس الادارة هذا العام اتحاد الطلبة للمشاركة فى التقييم الختاميّ، وتوصيل التقييم الذى تم رصده من طالبات وطلبة الكليّة، والاقتراحات.

وقام البطريرك مع الأب أندراوس فهمى مدير الكلية، بتقديم الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والسكرتارية واتحاد الطلبة والعاملين بالكليّة على مجهوداتهم وخدمتهم خلال هذا العام.

واختتم اللقاء بصلاة جماعيّة وببركة البطريرك.