الأنبا مكاريوس يلتقى طلبة وطالبات الثانوى العام والفنى

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، حيث شاركه الصلاة ثمانية عشر من الآباء كهنة الايبارشية، تلى ذلك كلمات تشجيعية، ونصائح متعددة للآباء، حول استثمار الوقت، والاستعداد للامتحان، والثقة بالله والنفس.
ووصل عدد المشاركين فى اللقاءحوالى ٩٠٠ طالب وطالبة، وذلك مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.
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