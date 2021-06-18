القاهرة أولا .. الأوقاف تعلن أفضل 10 مديريات أداء فى مشروع صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه بلغ إجمالى ما تم جمعه لمشروع صكوك الأضاحى لهذا العام حتى تاريخه 23 مليونا و362 ألف جنيه حتى الآن. وجاء ترتيب المديريات كالتالى: مديرية أوقاف القاهرة - عدد الصكوك : 1272 - المبلغ : 2.544.000 مديرية أوقاف الجيزة - عدد الصكوك : 1115 - المبلغ : 2.230.000 مديرية أوقاف الفيوم - عدد الصكوك : 1111 - المبلغ : 2.222.000 مديرية أوقاف بنى سويف - عدد الصكوك :1056 - المبلغ : 2.112.000 مديرية أوقاف الشرقية - عدد الصكوك : 1005 - المبلغ : 2.010.000 مديرية أوقاف البحيرة - عدد الصكوك : 900 - المبلغ : 1.800.000 مديرية أوقاف الدقهلية - عدد الصكوك : 720 - المبلغ : 1.440.000 مديرية أوقاف المنيا - عدد الصكوك : 590 - المبلغ : 1.180.000 مديرية أوقاف كفر الشيخ - عدد الصكوك : 450 - المبلغ : 900.000 مديرية أوقاف الإسكندرية - عدد الصكوك : 401 - المبلغ : 802.000

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