اليوم .. تأخير قيام أول مترو من المرج الجديدة ساعة بسبب توسعة الدائرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا، وذلك اليوم الجمعة.





وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن ذلك يأتى نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائرى أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباح اليوم الجمعة. وأشارت إلى أنه هذا الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا، على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا.

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