فيديو- الإفتاء توضح حكم الأم التى تفضل أحد الأبناء على الآخر

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، فى بث مباشر لها على يوتيوب، إن الشرع الشريف طلب من الآباء والأمهات أن يتقوا فى أولادهم وأن يعدلوا بينهم.
وأكدت، أن معاملة الأولاد يجب أن تكون بما يرضى الله ولا يجب على الإنسان أن يجور على أحد من أولاده إطلاقا، مشيرة إلى أنه من الأمور المستحبة ومن السنة هو العدل بين الأولاد ولا يزرع الحق والشحناء بين الأولاد.
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