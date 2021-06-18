صور.. حوار الإنجيلية يؤكد ضرورة دعم الفن والإعلام لتأثيرهما فى بناء الوعى

جدة - نرمين السيد - اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات مؤتمر "المجتمع المدنى وبناء الوعى.. تحديات اللحظة الراهنة"، الأربعاء، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.





وشدد المنتدى فى جلسته الختامية على ضرورة دعم الفن كمؤثر فعال فى بناء الوعى بالمجتمع المصرى من خلال أعمال هادفة تساهم فى تشكيل وعى الأفراد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتًا كالذى تحتاجه عملية تغيير الثقافات بأى مجتمع حتى يحدث هذا التحول.

وكان من ضمن توصيات الجلسة الختامية، دعم دور الإعلام فى بناء الوعى المجتمعى نظرا لتأثيره الفعال، وضرورة الاهتمام بالمضمون الهادف والمتطور، خاصة مع التوسع فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى كمنافس لوسائل الإعلام فى الوقت الراهن.

وأكد المنتدى ضرورة تفعيل قوى الدولة الشاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى المساهمة ببناء الوعى المجتمعى لدوره المؤثر بهذا الشأن، ولمواجهة الوعى الزائف والذى يؤثر سلبا على المجتمع المصرى، مرجعًا السبب إلى أن هناك جماعات تحاول تزييف الوعى وتنسبه إلى تيارات سياسية هدامة.

وشارك بالحديث كل من الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشارى الإدارة والتنمية، والدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة أمانى الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامى جلال، الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور على بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، ومحمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، وعماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهانى لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدى، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية، وخيرية البشلاوى، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق، الكاتب الصحفى والإعلامى، وسميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.