لقد استهلكت 75% من باقة الإنترنت.. 3 أسباب وراء انتهاء باقات الإنترنت المنزلي قبل موعدها

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محمد سياف - ابو ظبي - يشكو العديد من المواطنين مستخدمي باقات الإنترنت المنزلي، حيث يصل للمستخدمي بشكل مستمر رسائل عبر هواتفهم المحمولة بكميات الإستهلاك، ويفاجأ البعض بوصول رسالة لقد استهلكت 50% من باقة الإنترنت الخاصة بكم، وبعدها بأيام رسالة أخرى باستهلاك 75%، ثم تنتهي الباقة، وربما تنتهي قبل انتهاء الشهر، مما يجعل البعض يشتري باقات إضافية حتى موعد التجديد، أو تجديد الباقة من خلال الإتصال بخدمة العملاء.

3 أسباب وراء انتهاء باقات الإنترنت المنزلي

ولكن قد أكد مسؤولين في وقت سابق أن السبب في انتهاء الباقة بشكل سريع يعود إلى سرعة الإنترنت وأسباب أخرى خاصة بالمستخدم نفسه.

حيث أشار الخبير التكنولوجي المهندس شريف إسكندر أن أسباب انتهاء باقات الإنترنت المنزلي قبل نهاية الشهر يعود الإلى الأسباب التالية:

1- ظهور تطبيقات جديدة تحتوي على فيديوهات يتم عرضها بجودة عالية، وعند الإستماع إليها تستهلك أعداد كبيرة من الداتا.

2- تحديثات الهاتف والتطبيقات عند الإتصال بالواي فاي تستهلك عدد كبير أيضاً من الوحدات أو الداتا.

3- تحميل الصور ومشاركتها بمواقع التواصل، يستهلك الداتا أيضاً نظراً لجودة ودقة الصور وحجمها.

كما أن من المشاكل التي تواجه عملاء الإنترنت المنزلي هي سرقة الواي واختراقه، لذلك نصح اسكندر بتغغير كلمة المرور بشكل يعب اختراقها، وجعل الإنترنت يعمل بنظام wkA2 الذي يمنع التهكير أو الإختراق.

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