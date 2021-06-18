انت الان تتابع تفاصيل خبر بالتليفون.. رقمان للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة برقم الجلوس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أول أمس تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة، واعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتم نشر أسماء الأوائل ونسبة النجاح والتي بلغت نحو 83.9%، وكان 162293 طالب وطالبة قد تقدموا وحضروا الإمتحانات ونجح من هذا العدد 134626 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة برقم الجلوس

وقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالقاهرة أرقام هواتف محمول وأرضي للحصول على نتيجة إعدادية القاهرة، وجاءت أرقام الهواتف كالتالي:

الإتصال من أي رقم أرضي على 09000100، برقم الجلوس.

أو الإتصال من أي هاتف محمول على رقم 5757 برقم الجلوس.

كما أتاحت مدير تعليم القاهرة الحصول على استخراج بيان نجاح من خلال الموقع الإلكتروني، وسوف يتم إتاحة نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة عبر الروابط التالية.

كما جاءت نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة بلغت 83.9%، ومن حصلوا على الدرجات النهائية: 266 طالبة وطالب.

أعلى نسبة نجاح بإدارة السيدة زينب/ وبعدها شبرا ثم إدارة حلوان، ونسبة النجاح في الإعدادية 2021 بالقاهرة للصم وضعاف السمع بلغت 96.7%، نسبة النجاج للمكفوفين بلغت 67.6 %، الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح بها 83.3%، كما جاءت اسماء الأوائل وفق ما هو منشلور بالصور التالية.