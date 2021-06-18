طقس الجمعة : حار نهارا ورياح على هذه المناطق .. عظمى القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الجمعة، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، فى حين يكون لطيفًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (70:60 كم/س ) وارتفاع لموج (3 : 5 أمتار). وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 33 21 الاسكندرية 28 20 وادى النطرون 30 21 طنطا 33 20 شبين الكوم 33 20 دمنهور 32 20 بلطيم 28 20 مطروح 26 19 السلوم 25 19 سيوة 34 19 بورسعيد 28 19 دمياط 27 20 الزقازيق 32 20 المنصورة 32 20 الاسماعيلية 33 19 السويس 33 19 العريش 29 19 رفح 28 20 رأس سدر 34 21 نخل 31 17 نويبع 34 25 طابا 33 22 كاترين 29 17 الطور 33 25 شرم الشيخ 36 25 الغردقة 36 26 مرسى علم 34 26 الفيوم 35 21 بنى سويف 35 21 المنيا 35 22 أسيوط 36 22 سوهاج 36 23 قنا 37 25 الأقصر 39 25 أسوان 39 25 ادفو 39 26 أبوسمبل 39 26 الوادى الجديد 35 25 شلاتين 35 25 ابو رماد 34 25 حلايب 33 24 رأس حدربة 33 24

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