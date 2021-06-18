المساجد تتحدث اليوم عن الحج فى زمن الأوبئة

جدة - نرمين السيد - وفِى هذا الصدد، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن للأحوال العادية أحكامها، وللأوبئة أحكامها، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة الدول والأفراد واستقرارها، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب، وأن يتحلى بالصبر عليها، وأن يأخذ بكل أسباب التداوى والعلم من جهة، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى، فمن رضى أرضاه الله وأسعده .

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين مراعاة للظروف الراهنة. من مواجهة فيروس كورونا المستجد.