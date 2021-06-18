الأوقاف تفتتح 13 مسجدا جديدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه سيكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.495 مسجدًا، منها 1.375 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجدًا صيانًة وترميمًا.

أولًا: مساجد الافتتاحات: مديرية أوقاف المنوفية "التقوى – طنبدى – شبين الكوم"، "الغربى – كفر الجلابطة – الشهداء"، ومديرية أوقاف أسوان "بدر – المنشية"، "أبو بكر الصديق- المنشية"، وبمديرية أوقاف القليوبية "الأنوار المحمدية – الزهويين - شبين القناطر"، وبمديرية أوقاف البحيرة "زكى صالح - قرية زكى صالح – شبرا خيت"، وبمديرية أوقاف البحر الأحمر "عبد الله بن مسعود – الغردقة"، وبمديرية أوقاف الأقصر "المجمع الإسلامى الخيرى – بالشيخ فضيل بمركز ومدينة إسنا"، وبمديرية أوقاف الفيوم "المسجد البحرى – سيلا – مركز الفيوم".

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم، بمديرية أوقاف قنا "نجع رمضان – العقب – قوص"، "التحرير – مدينة قنا"، "عبود – القيناوية – نجع حمادى"، وبمديرية أوقاف السويس "عمر بن عبد العزيز – السوق القديم- حى السويس".