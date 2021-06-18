أخبار مصرية

صور.. محافظ الإسكندرية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

0 نشر
كريم شعبان 2021-06-18 09:26 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - زار محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث كانت فى استقبالهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة العاملين فى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وقال محافظ الإسكندرية، وفقا لبيان صحفى نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، إن الزيارة تناولت بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة، وكيفية الاستفادة من البرامج التى تقدمها الأكاديمية لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة داخل المحافظة، مؤكدا على أهمية التدريب وإعداد الكوادر اللازمة فى المجالات المختلفة وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير.

وزار المحافظ المتدربين فى الأكاديمية من العاملين بمحافظة الإسكندرية، ضمن البرنامج المنعقد لهم داخل الأكاديمية، وقد أثنى على المحتوى التدريبى، وأشاد بكونه محتوى يصلح للتطبيق العملى على أرض الواقع.

بيان

وأوصى المحافظ، المتدربين بالحصول على أقصى استفادة ممكنة من المحاضرات، لتطبيق ما درسوه فى أعمالهم فور عودتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الإسكندرية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا