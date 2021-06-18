صور.. محافظ الإسكندرية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - زار محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث كانت فى استقبالهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة العاملين فى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.





وقال محافظ الإسكندرية، وفقا لبيان صحفى نشر على الصفحة الرسمية للمحافظة، إن الزيارة تناولت بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة، وكيفية الاستفادة من البرامج التى تقدمها الأكاديمية لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة داخل المحافظة، مؤكدا على أهمية التدريب وإعداد الكوادر اللازمة فى المجالات المختلفة وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير.

وزار المحافظ المتدربين فى الأكاديمية من العاملين بمحافظة الإسكندرية، ضمن البرنامج المنعقد لهم داخل الأكاديمية، وقد أثنى على المحتوى التدريبى، وأشاد بكونه محتوى يصلح للتطبيق العملى على أرض الواقع.

وأوصى المحافظ، المتدربين بالحصول على أقصى استفادة ممكنة من المحاضرات، لتطبيق ما درسوه فى أعمالهم فور عودتهم.