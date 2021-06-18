/636296/مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة-أبرزها-مواجهة-إنجلترا-وأسكتلندا
تشهد الساحة الرياضية اليوم الجمعة 18 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مواجهة إنجلترا ضد أسكتلندا و لقاء كرواتيا أمام التشيك في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويستعرض دوت الخليج أهم مباريات اليوم.
مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
السويد ضد سلوفاكيا ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 3 عصراً - beIN Sports HD 2 Max
كرواتيا ضد التشيك ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6 مساءً - beIN Sports HD 1 Max
إنجلترا ضد أسكتلندا ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 2 Max مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة
تشيلي ضد بوليفيا ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 11 مساءً - beIN Sports HD 5 Max
الأرجنتين ضد أوروجواي ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 2 فجر السبت - beIN Sports HD 5 Max مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
وادي دجلة ضد الجونة ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساءً
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