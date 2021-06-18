وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة، أنه استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين فى العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقى جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، أرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائمة بمراكز تلقى لقاح فيروس كورونا للعائدين لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم.
وأضافت مكرم، "كنت قد بحثت أيضًا مع وزيرة الصحة د. هالة زايد، مسألة توثيق شهادة التطعيم بناء على طلب المصريين الراغبين فى العودة لعملهم بالخارج، وتم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديرى المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات التطعيم وفقا لطلب عدد من الدول".
كما تقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على الجهد الضخم المبذول فى إطار التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والعمل على توفير جميع الخدمات والإمكانات الطبية والصحية اللازمة للتعامل الفورى مع هذا الملف، موجهة التحية للكوادر الطبية والمعاونين من الأطقم الفنية التى تتصدر صفوف المواجهة فى المستشفيات والمراكز الطبية فى أنحاء الجمهورية.
وكانت عدد من دول الخليج العربى اشترطت على جميع المسافرين إليها بضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر، وتلقى جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا وأن تكون شهادة التطعيم موثقة ومصدق عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة: الصحة أتاحت 124 مركزا لتلقى لقاح كورونا يحتوى على موقع للسفر الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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