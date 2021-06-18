الهجرة: الصحة أتاحت 124 مركزا لتلقى لقاح كورونا يحتوى على موقع للسفر الدولى

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن وزارة الصحة أخطرت وزارة الهجرة بإتاحة 124 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقى لقاح كورونا، وتحتوى هذه المراكز على موقع مخصص للسفر الدولى لاستقبال الراغبين فى السفر.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة، أنه استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين فى العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقى جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، أرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائمة بمراكز تلقى لقاح فيروس كورونا للعائدين لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم.

وأضافت مكرم، "كنت قد بحثت أيضًا مع وزيرة الصحة د. هالة زايد، مسألة توثيق شهادة التطعيم بناء على طلب المصريين الراغبين فى العودة لعملهم بالخارج، وتم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديرى المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات التطعيم وفقا لطلب عدد من الدول".

كما تقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على الجهد الضخم المبذول فى إطار التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والعمل على توفير جميع الخدمات والإمكانات الطبية والصحية اللازمة للتعامل الفورى مع هذا الملف، موجهة التحية للكوادر الطبية والمعاونين من الأطقم الفنية التى تتصدر صفوف المواجهة فى المستشفيات والمراكز الطبية فى أنحاء الجمهورية.

وكانت عدد من دول الخليج العربى اشترطت على جميع المسافرين إليها بضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر، وتلقى جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا وأن تكون شهادة التطعيم موثقة ومصدق عليها.