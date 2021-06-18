صور- مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية.. منارة عالمية على أرض مصرية

جدة - نرمين السيد - وتعد مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية واحدة من أكبر مدن الثقافة والفنون فى العالم بتقام على مساحة 127 فدانا، وتضم دار أوبرا بها قاعة رئيسية تسع 2.200 فرد، وقاعة كونسرت تساع 1.168 فرد.

ومركز إبداع فنى يضم استديوهات صوت حديثة ومكتبة ضخمة بها نوادر الكتب ومتحف أثار مصرية ومتحف للفن الحديث ودار سينما وثائقية وبيت العود وبيت الموسيقى المعاصرة.

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