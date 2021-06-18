جدة - نرمين السيد - التقى نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية أول أمس بمجمع كهنة القطاع وأسرهم ببيت الكرازة بمنطقة أبوتلات التابع للقطاع، إذ قدم لهم التهنئة بعيد القيامة المجيد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء الآباء كهنة قطاع غرب وأسرهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.