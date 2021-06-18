صور.. وزير الرى يتابع تنفيذ أعمال صناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال الصرف الزراعى، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.





وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م3/ يوم، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.60 مليون م3/ يوم، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6.00 مليون م3/ يوم.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تشتمل مكونات المشروع على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلومتر، وإنشاء (3) قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية – محطة شادر عزام)، وإنشاء (7) كبارى، و(6) سحارات، و(2) بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارىء، و(36) من الأعمال التكميلية ( بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ..).

الجدير بالذكر أن مصرف بحر البقر يُعد أحد المصارف الرئيسية الكبرى بشرق الدلتا والذى ينتهى صرفه على بحيرة المنزلة، ويمتد بطول 106.50 كيلومتر، ويخدم زمام يزيد عن 800 ألف فدان، ويستقبل مياه الصرف الزراعى من (16) مصرف رئيسى أهمها مصرفى بلبيس والقليوبية الرئيسى.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد نظراً لزيادة التصرفات بمصرف المحيط، الأمر الذى استلزم تدعيم السحارات القائمة بسحارة جديدة (بقطر داخلى 3.20 متر وبطول 190 متر وبتصرف 8 متر مكعب/ ثانية) تم الانتهاء من تنفيذها فى عام 2020، وتنفيذ عملية تطهير وتسليك للسحارات القديمة فى شهر مايو 2021، وتطهير أحواض و مداخل ومخارج السحارات القديمة، بهدف تخفيض منسوب المياه بمصرف المحيط وصرفها على مصرف الرهاوى.

وتابع: جار تنفيذ مشروع لتطوير منظومة الصرف الزراعى بمشروع وادى الصعايدة (مشروع شباب الخريجين)، والممتد على زمام 35 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز ادفو بمحافظة أسوان، ويضم (15) مصرف بطول اجمالى حوالى 77 كيلومتر، وخمسة قرى هى (الشهامة - عمرو بن العاص – الإيمان - السماحة – الأشراف)، حيث تم إنشاء هندسة صرف وادى الصعايدة عام 2018، وطرح عدد من الأعمال الترابية اللازمة لتوسيع وتعميق مصارف (الرئيسى رقم 1 - الرئيسى رقم 5 - الفرعى رقم 2 - الفرعى رقم 5 - جزء من الفرعى رقم 1 - الإيمان الشمالى) ، بالإضافة لأعمال الأبحاث الحقلية لمنطقة وادى الصعايدة بزمام 7.000 فدان لدراسة مدى احتياج المنطقة لشبكة صرف مغطى، وجارى تنفيذ عملية لتوسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول 1.00 كيلومتر فى المسافة من محطة طرد المكس حتى الكيلو 1.00 عند المصب، بنسبة تنفيذ تصل حالياً الى 90 %.