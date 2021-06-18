/636297/مسيرة-باسم-مرسي-بعد-أنباء-عودته-لصفوف-الزمالك

لفت باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة الحالي والإنتاج الحربي والزمالك السابق الأنظار بشدة خلال الأوقات الماضية ، الأمر الذي جعل البعض يتوقع عودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى في إطار فقدان الفارس الأبيض للمهاجم القناص، ويرصد دوت الخليج بعض المعلومات عن باسم مرسي.

يعتبر باسم مرسي لاعب كرة قدم مصري، ومهاجم دولي حيث لعب مع المنتخب الوطني خلال فترة تواجده مع الزمالك، ويعد مرسي من مواليد 1 يناير 1992 في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية.

مسيرة باسم مرسي قبل أنباء عودته لصفوف الزمالك

بدأ باسم مرسي مسيرته الكروية مع نادي بتروجيت، ثم في موسم 2013/2014 انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي ليلفت اللاعب الأنظار بشدة حتى انتقل اللاعب لنادى الزمالك في موسم 2014/2015 في عقد يستمر لمدة ثلاث مواسم وتألق بشده مع القلعة البيضاء وانضم للمنتخب المصري.

سجل باسم مرسى مع القلعة البيضاء 29 هدفاً خلال جميع البطولات التي شارك فيها اللاعب، فيما أحرز مرسي مع منتخب مصر 7 أهداف بعد إنضمامه للمنتخب الوطنى عام 2014 في أول مرة خلال مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً.

يأتي هذا بعد أن ظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الساحرة المستديرة، وأحرز 10 أهداف فى هذا الموسم لينضم لصفوف الفراعنة وانتقل لصفوف الفراعنة.

تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان

وجاء تشكيل الفريق كالتالي

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

جاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى