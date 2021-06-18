كل ماتريد معرفته عن مسيرة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا

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حسم المنتخب البرازيلي نتيجة المباراة مع المنتخب البيرو بأربع أهداف دون رد في لقاء الجولة الثانية ، من المجموعة الأولى، من بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢١ ويرصد دوت الخليج مسيرة البرازيل خلال النسخة الحالية.

دخل المنتخب البرازيلي المباراة بالقوة الضاربة من بداية اللقاء بين المنتخبين ليضرب المنتخب البيرو برباعية نظيفة في ثاني جولات البطولة ليحصد الثلاث نقاط ويعزز صدارته في المجموعة الأولي.

أهداف البرازيل في كوبا أمريكا

سجل الهدف الأول في المباراة أليكس ساندرو في الدقيقة الثانية عشر من إنطلاق المباراة ، ليؤكد إصرار منتخب بلاده في تحقيق الفوز.

جاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة واللستون من عمر المباراة ، عن طريق متألق ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار ، بعد صوم المباراة بدون أهداف لمدة تصل ستة وخمسون حقيقية ، بعد محاولات عدة من ترقصي السامبا وساحري الكرة المستديرة .

استمرت المباراة علي هدف نيمار حتي الدقيقة التسعة والثمانون، ليأتي ريفيرا بالهدف الثالث في اللقاء ويؤكد على نتيجة المباراة لصالح منتخب بلاده ، ويقتل آمال المنتخب البيرو في تقليص الفارق في نتيجة المباراة.

منتخب البرازيل في كوبا أمريكا

حسم ريتشارلسون نتيجة المباراة بين الفريقين في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للمباراة ، ويؤكد علي نتيجة المباراة قبل صافرة نهاية المباراة .

حقق المنتخب البرازيلي الفوز في لقاء الجولة الأولي من المجموعة الأولي في بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢١ بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد علي حساب المنتخب الفنزويلي .

وضمت القائمة التي استدعاها تيتي كلا من اللاعبين :

في حراسة المرمى : أليسون - إديرسون - ويفرتون .

في خط الدفاع : داني ألفيس - دانيلو - أليكس ساندرو - رينان لودي - إدير ميليتاو - لوكاس فيريسيمو - ماركينيوس - تياغو سيلفا .

في خط الخط الوسط : كاسيميرو - دوغلاس لويز - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - فريد - لوكاس باكيتا .

في خط الخط الهجوم : إيفرتون (سيبولينيا) - روبرتو فيرمينو - غابرييل باربوسا (جابيجول) - غابرييل جيسوس - نيمار - ريتشارليسون - فينيسيوس جونيور .