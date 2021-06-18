صور.. افتتاح مركز أبى سيفين لخدمة ذوى القدرات الخاصة بحدائق القبة

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية أمس، مركز أبى سيفين لخدمة ذوى القدرات الخاصة، الذى تم تجهيزه بكنيسة الشهيد أبى سيفين بحدائق القبة.





ويستهدف المركز تأهيل ذوى القدرات الخاصة، لتمكينهم تعليميًّا واجتماعيًّا وروحيًّا بما يناسب قدراتهم لتعظيم دورهم فى المجتمع والكنيسة، وذلك من خلال متخصصين من ذوى الخبرة. ويحوى وحدتى التدخل المبكر والمنتسورى وغرفة الاستثارة الحسية وعيادة للتخاطب والفصول التعليمية وجلسات أوتيزم وتنمية المهارات.

كما يجرى المركز الاختبارات لقياس درجة الذكاء وتشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم والبوتيدج إلى جانب الاختبارات اللغوية. ويقدم المركز دورات لتدريب أعضاء الأسرة والعاملين والمتهمين بمجال ذوى القدرات الخاصة.

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