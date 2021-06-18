صور.. هندسة الإسكندرية تحصد المركز الأول فى مسابقة الغواصات

جدة - نرمين السيد - وهنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفريق لتأهله للمشاركة فى المسابقة الدولية المقامة فى الفترة من 5 إلى 7 أغسطس بولاية تينسى بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن مسابقة "Mate ROV competition" تعد مسابقة دولية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات "NTRA".

وأشار إلى أن هذه المسابقة تتضمن التصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية فى أمريكا، ويجهز كل فريق غواصة آلية التحكم عن بُعد، لتنفيذ مهام محددة خاصة بإزالة حطام السفن وتنظيف المحيطات من الأشياء التى تضر البيئة البحرية.

وبدوره، أشار الدكتور حسن وردة، الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق، إلى أن فريق "صنع فى الإسكندرية" يشارك فى المسابقة منذ 8 أعوام إذ تعاقبت أجيال مختلفة على الفريق من شتى الأقسام بالكلية.

وأضاف وردة أن الفريق يهدف إلى تأسيس شباب قادر على العمل بعد التخرج فى شتى المجالات الهندسية بخبرة فريدة عالية القدرات، وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا المتقدمة.