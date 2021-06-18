بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشامى بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب.

واستقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والنائب عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وتناول اللقاء خطط وزارة الأوقاف فى تطوير المساجد الأثرية وخصوصا فى مدينة المحلة الكبرى بالتوازى مع قيام محافظة الغربية بالمساهمة فى تطوير ميدان السيد البدوى بمدينة طنطا بما يليق بمكانته الدينية والحضارية. وعلى هامش الزيارة عقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع الأئمة والدعاة عن آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير أساليب الدعوة الإسلامية.

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