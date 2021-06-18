التنمية المحلية: مصر لها دور كبير فى نقل الخبرات ودعم الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن مصر لها دور كبير فى نقل وتبادل الخبرات، ودعم الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الريف المصرى والذى يعد نموذجا لدراسات سابقة مستفادة يتم الاستفادة منها فى الدول الإفريقية، خاصة على مستوى المدن والحكومات المحلية لتطوير الريف الإفريقى حيث يعد نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه وتدريسه بما ينعكس إيجابا على حياة شعوب الريف الإفريقى.





وقال قاسم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، والذى نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة، إن مصر حققت إنجازات مشهودة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى جميع المجالات ما جعل من تجربتها تجربة ثرية تسعى العديد من الدول الاستنارة بها.

وأضاف إنه سيتم خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية، استعراض الإنجازات المصرية فى مجال تطوير المدن وتحقيق التنمية المستدامة والبنية التحتية، وكذلك استعراض نجاح مصر فى العديد من التحديات التى واجهتها وتمكنت من تجاوزها.

ولفت إلى أن الوفود الإفريقية، ستطلع على التجارب المصرية على الواقع عبر العديد من الجولات للمشروعات القومية التى تنفذها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديد، ومشروع المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة وغيرها، مشيرا إلى أنهم سيلتقون أيضا مع العديد من المسؤولين المصريين فى هذا الإطار.

وأشار قاسم إلى أهمية الاجتماعات التى تجرى فى إطار الدورة الحالية والتى تشهد مباحثات حول بعض الملفات المهمة للاستفادة من التجارب المصرية على رأسها مشروعات البنية التحتية وإزالة العشوائيات فضلا عن تدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والإفريقية، مثل مواجهة تداعيات فيروس كورونا والزيادة السكانية ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتغيرات البيئية وغيرها من الموضوعات التى ستعود بالنفع على الجانبين.

وأضاف أن افتتاح مقر لإقليم الشمال الإفريقى فى مصر سيكون شعاع أمل ويساعد فى توفير العديد من البرامج التدريبية للكوادر الإفريقية، بالتعاون مع مركز تدريب التنمية المحلية فى سقارة، منوها بتدريب عدد كبير من الكوادر الأفريقية من 29 دولة بالتعاون مع وزارة الخارجية وهو ما كان له أكبر الأثر فى صقل مهاراتهم.

وقال قاسم إنه سيتم إدماج اللغة العربية ضمن اللغات العاملة بالمنظمة للحاجة لإتاحة المادة العلمية والخبرات المتداولة إفريقيا للمدن الناطقة بالعربية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل مع عدد من المدن والبلدان العربية.