جدة - نرمين السيد - وقام قطاع المعاهد بتطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد. وتم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد. ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. بدء امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.