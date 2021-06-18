/636299/رسميا-ميسي-يغيب-عن-مواجهة-منتخب-مصر-في-أولمبياد-طوكيو

أعلن منتخب الأرجنتين الأولمبي قائمة الفريق المقرر سفرها لطوكيو من أجل خوض مباريات الأولمبياد التي يخوض المواجهة الثانية أمام مننخب مصر، ويستعرض دوت الخليج قائمة الأرجنتين.

وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم غياب ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وأحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي والحاصل علي العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي الأرجنتيني لخوض منافسات أولمبياد طوكيو كالتالي:

قائمة المنتخب المصري الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

مواجهات المنتخب الأولمبي في طوكيو القادمة

الجدير بالذكر أن مباريات المنتخب تنطلق على ملاعبان، هما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، وملعب "مياجى" الذي يحتضن المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها في يوليو القادم بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، بينما يواجه الأرجنتين يوم 25 من ذات الشهر، ويختتم الفراعنة لقاء أستراليا يوم 28 يوليو