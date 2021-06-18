صور.. وزير التنمية: السيسى وجه بإعطاء أهمية قصوى لكل ما يفيد قارتنا

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثانى لأعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة.





وأكد اللواء محمود شعراوى، حرص الوزارة على تقديم كل إمكاناتها وخبراتها لخدمة أنشطة المنظمة المختلفة خاصة بعد التدشين الرسمى لمقر إقليم الشمال الإفريقى بالقاهرة وتوقيع اتفاقية المقر بحضور رئيس الوزراء.

وشدد شعراوى، وفقا لبيان صحفى، على التزام الدول المصرية بوضع كل امكاناتها لخدمة قارتنا الإفريقية فى ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أهمية قصوى لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الأواصر بين شعوبنا.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم الفنى واللوجستى لوزارة التنمية المحلية الكينية لإخراج حدث مؤتمر (افريكا سيتى 2022) على أكمل وجه فى مدينة (كيسومو) الكينية، مشيراً الى أنه سيقوم بالتواصل المستمر مع نظيره الكينى خلال الفترة القادمة لمتابعة جميع استعدادات كينيا لاستضافة المؤتمر خاصة فى ظل ترحيب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الافريقية (أفريكا سيتى) لعام 2024.

وفى السياق ذاته أعرب خالد عبد العال محافظ القاهرة فى كلمته خلال افتتاح أعمال جلسة المجلس التنفيذى للمنظمة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس ، ولجان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية على اختيارهم للقاهرة لاستضافة الدورة الخامسة والعشرون لأعمال المجلس التنفيذى للمنظمة، مؤكدًا أنه تكريم نسعى دائماً للتشرف به، ونتذكر جميعاً إستضافة القاهرة لدورة المجلس التنفيذى فى 18 يونيو 2019 واجتماعات الريفيلا، وكذلك تنظيم وزارة التنمية المحلية للمؤتمر الأول "المدن قاطرة التنمية المستدامة"، تلك الفعاليات التى تمت على الوجه الأكمل.

كما أعرب محافظ القاهرة عن أمله أن تسير أعمال الدورة الحالية على نفس وتيرة النجاح المعهود من المجلس خاصة على أرض القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة خلال كلمته إلى أنه تشرف بالمشاركة فى التوقيع على اتفاقية المقر الإقليمى للمنظمة عن شمال إفريقيا أمس والذى شهده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أنه كان حدثاً تاريخيًا فريداً يبرهن أن التعاون والإدارة المشتركة إذا ما اجتمعا معًا وبإرادة وتنفيذ جادين فإنه يمكن التغلب على الصعاب والتحديات وتحقيق إنجازات مشرفة على النحو الذى شهدناه عند افتتاح مقر المنظمة الإقليمية عن دول الشمال (نارو) أمس، بحكمة وفاعلية ووفقاً لسياسات منظمتنا ومن أجل خدمة مصالح قارتنا الإفريقية.