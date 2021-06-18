مشاورات مصرية روسية لإطلاق فعاليات عام التبادل الإنسانى

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الخارجية، الاجتماع التنسيقى الأول للجنة المصرية الروسية المُشتركة المُنظمة لفعاليات عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا 2021/2022، وذلك تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، خلال القمة المصرية الروسية التى عُقدت فى موسكو فى شهر أكتوبر 2018.





ترأس الاجتماع التنسيقى، وفقا لبيان صحفى، من الجانب المصرى كل من السفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، حيثُ استهل مساعدا الوزير الاجتماع باستعراض تنامى العلاقات المصرية الروسية المتميزة بشكل كبير فى جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وكذا العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين والتى تستند على أسس متينة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وفى هذا الصدد، تم الإعلان عن اختيار روسيا كضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الثانية والعشرين التى تُقام خلال الفترة من 16 – 22 يونيو 2021.

ومن جانب آخر، أكد الوفد الروسى برئاسة نائبة وزير الثقافة الروسى أولغا ياريلوفا، على الروابط الوطيدة التى تجمع بين القاهرة وموسكو، مُشيدة بالتنسيق القائم مع الجانب المصرى فى وضع أجندة فعاليات عام التبادل الإنسانى والتى تضم العديد من الأحداث والأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية والشبابية والتعليمية بين مدن وأقاليم الدولتين، ولذا، فإن عام التبادل الإنسانى يعكس خصوصية العلاقات بين شعبى مصر وروسيا، ويُعد أحد تجليات التطورات الكبيرة التى تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية.

وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على اعتماد الشعار الخاص بعام التبادل الإنسانى المصرى - الروسى 2021 كرمز للدعاية والترويج لفعاليات وأحداث هذا العام، والتى سيتم نشرها على الصفحات الرسمية لهذا العام على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم خلال الاجتماع التنسيق وتبادل نقاط الاتصال بين الجانبين المصرى والروسى فى جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالبلدين، وذلك بهدف تذليل أى عقبات وتيسير إقامة الفعاليات المُشتركة، علاوة على ذلك، اتفق الجانبان المصرى والروسى على بدء فعاليات الافتتاح الرسمى لعام التبادل الإنسانى المصرى الروسى من خلال تنظيم حفل لفرقة "بريوسكا للفنون الشعبية" الروسية بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم 18 يونيو الجارى بحضور كلٍ من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ونائبة وزير الثقافة الروسى أولغا ياريلوفا.

كما توافق الجانبان خلال جلسة المشاورات على الأهمية البالغة لفعاليات عام التبادل الإنسانى لمزيد من التقريب بين الشعبين الصديقين، وتم تناول مسألة استئناف الطيران الروسى العارض مع مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصرى المُشارك فى هذا الاجتماع التنسيقى ضم كذلك السفيرة هالة البشلاوى، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، ومساعد وزير الدولة للإعلام، ورئيس التلفزيون المصرى، ورئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى، بالإضافة إلى كبار المسؤولين فى وزارات: الثقافة، والطيران المدنى، والشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والأوقاف، والمالية، ومسؤولين من الهيئة الوطنية للإعلام، ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات.