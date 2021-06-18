وزيرة البيئة: الاقتصاد الأخضر هدفه حماية رأس المال الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة البيئة الأهداف الرئيسية فى رؤية مصر 2030 وتشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعى، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئى متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع ، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "البعد البيئى فى خطة التنمية المستدامة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وعدد من الأساتذة والطلاب بالكلية .

واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها لحصولها على الدكتواره من الكلية والتى ساعدت على اكتسباها العديد من الخبرات الاقتصادية والسياسية. وحول الرؤية الخاصة بالبعد البيئى فى إستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدةأنها تهدف ان يكون البعد البيئى محورا أساسيا فى كل القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم اواخر الثمانيات، وأعقب ذلك خروج 3 اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو.

وكان العالم المصرى الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبه آنذاك مسؤولا عن إدارة برنامج الامم المتحدة للبيئة وساعد فى تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من البيئيين ويهدف إلى النظر لأنماط التنمية التى تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتابعت فؤاد ان دور وزارات البيئة بالعالم وقانون الببئة بمصر قائم على فكرة الدمج بمعنى أن القطاع البيئى ليس مقتصر على وزارة معينه وانما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمى والشباب وغيرها وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات والذى سيساعد بدوره فى توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالى تحسين مستوى معيشته، ومن هنا نسطيع تحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة البيئة بأنه تم العمل على إعداد استراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عدد من الأهداف وهى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة فى اى مشروع يتم تنفيذه، والهدف الثانى الحد من التلوث ويشمل جميع أنواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة المستدامة لها والتى توفر لنا كل الخدمات والانتاج للدولة، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان رؤية وزارة البيئة تصمنت 3 محاور رئيسية وتتضمن الحد من التلوث وهناك العديد من البرامج فى هذا الشأن، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة، وهو ما يقودنا الى الفكر الجديد والمتضمن تشجيع الاستثمارت البيئية ونظم الاقتصاد الاخضر، مستشهده بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد مشروعات الاقتصاد الاخضر.

وأوضحت انه يتم تطبيق نفس الفكر فى كل مشكلات البيئية حيث يتم التعامل معها من منظور اقتصادى تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتوفر فرص العمل ولاقت ترحيب من كافة الفئات وشركائنا البيئين وغير البيئين.

وأشارت الوزيرة الى انه تم وضع برامج وتحديد ارقام لتحقيق اهداف إستراتيجية وزارة البيئة، وفى خلال 7 سنوات تم العمل بأسلوب جديد فقد تم تخفيض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25% وهو ما يعد من اكبر التحديات البيئية.

ولفتت إلى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، وربط عدد كبير من المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للسيطرة عليها، كما تم عمل نماذج مطورة للفحم النباتى، والعمل على رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية من 60% إلى 68 % خلال سنتين وأيضا معدلات التدوير تم زيادتها من 20 % إلى 24% والتخلص من المخلفات الخطرة بنسبة 20 %، وانشاء 9 آلاف وحدة بيوجاز منزلى، وتحقيق نسبة 99 % من تدوير قش الأرز، وخلال الفترة من 2018 إلى 2021 اكثر من مليون زائر للمحميات، وتصميم 4 خطط لتطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ العديد من حملات التوعية.

وتابعت فؤاد أن هدفنا من الاقتصاد الأخضر هو حماية رأس المال الطبيعى وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وادراتها بشكل امثل، وحماية صحة المواطن، مشيرة الى انه من ضمن الفرص الاستثمارية التى عملت عليها الوزارة موضوع السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، فهناك دول كثيرة فى العالم اقتصادها قائم على السياحة البيئية وخصوصا جنوب إفريقيا.

وأوضحا أن مصر لديها 30 محمية طبيعية تمثل 15 %من مساحة مصر بعضها يمكن الاستفادة منها ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك .وتم العمل مع قطاع السياحة فى هذا الصدد وتم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميا فى قطاع الغوص فى مصر العام الماضى كما تم عمل الادلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية خلال أزمة" كوفيد 19" على مراكب الغوص والفنادق.

وتم إعداد دليل لإدماج المعايير البيئية للقطاع الفندقى والنجمة الخضراء من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات وغيرها.وخفض رسوم دخول المحميات 50 % لدعم قطاع السياحة خلال ازمة كورونا، وزيادة عدد الشمندورات فى منطقة جنوب سيناء للحفاظ على الشعاب المرجانية.كما تم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية إذ تم تطوير 13 محمية لطرح انشطة اقتصادية داخل المحمية.

وتم طرح محمية وادى دجلة والغابة المتحجرة وقارون والريان، وتم عمل نظام التحصيل الالكترونى، كما تم العمل مع القطاع الخاص على مشروع ضخم يتضمن غواصة تحت الماء كمتحف لمشاهدة الشعاب المرجانية وأنشاء متحف للتاريخ الطبيعى ووادى العلوم للاطفال والشباب داخل القاهرة الجديدة على غرار وادى الحيتان.

كما أستعرضت وزيرة البيئة ملف تحويل المخلفات الى طاقة موضحة فتح المجال امام القطاع الخاص للعمل بمجال المعالجه والتدوير، إذ تم إصدار تعريفه تحويل المخلفات لطاقة 140 قرش ك/ وات كحافز استثمارى لتشجيع المستثمر .وتم تحديد المحافظات التى سيتم العمل بها وتم إدخال البنك المركزى كشريك رئيسى لتقديم القروض بفائدة ميسرة 8 %، وجار بدء العمل خلال الفترة القادمة، وسيبلغ اجمالى الاستثمارات لأول 3 محافظات 340 مليون دولار.

وقالت فؤاد إن الوزارة قامت ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المصرية بتنفيذ اول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ويتم تدويرها لإنتاج طاقة ويوجد منها نوعان احداها ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وأيضا إنتاج سماد عضوى والنوع الثانى يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء، وسيتم افتتاح اول تجربة قريبا بالفيوم.

كما رد وزيرة البيئة على تساؤلات عدد من أساتذة الكلية حول عدد من الموضوعات البيئية ، فيما يتعلق بآليات متابعة وزارة البيئة التلوث على مستوى القرى، مؤكدة أن فروع جهاز شؤون البيئة تتابع مع إدارة البيئة بمقر المحافظة المشكلات على مستوى القرى، ولدينا دراسات تقييم الأثر البيئى تنفذ على مستوى المراكز والقرى أيضا.

وحول منظومة شكاوى المواطنين، أكدت أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال 3 سنوات الماضية بلغت 99 % على مستوى المراكز والقرى، وإيضات منظومة البيوجاز بالقرى تم خلق 26 شركة ناشئة من الشباب بالقرى وتم تدريبهم على كيفية انشاء الوحدة وصيانتها وحصول هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى.

وردا على عدم وضوح منظومة المخلفات أوضحت فؤاد ان المنظومة معقدة وتم تحقيق العديد من الإجراءات بها، حيث تم تنفيذ 27 مخططا لـ 27 محافظة، وتم عمل منظومة بداية من الجمع السكنى وصولا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن.

وأشارت إلى أن تكلفة البنية التحتية والتى تتحملها الدولة بلغت 10 مليارات جنيه شامله مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، لافتة الى تحديد قانون المخلفات اختصاصات الجهات من حيث التنفيذ والتخطيط والرقابة، كما تم الإهتمام بالحافز الاستثمارى فى قضية المخلفات، كما أن هناك العديد من الحوافز للقطاع الخاص حددها قانون المخلفات، فالمادة 27 تتضمن حوافز التى سيقررها وزير المالية للحد من الأكياس البلاستيكية والحوافز الخضراء للمعدات للتكنولوجيات صديقة البيئة.

وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق أهداف التتمية المستدامة بنسبة 100% بحلول 2030، مشيرة إلى أن ملف البيئة يتغير بناء على طبيعة المشكلات المحلية والمستجدات الدولية.

وحول امكانية استفادة مصر من التمويل الأخضر فى المشروعات، أوضحت فؤاد أنه يتم إبرام الاتفاقيات الدولية وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناء عليه يتم تنفيذ المشروعات، كما أن المشروعات الأجنبية التى تمول اتفاقيات دولية دور وزارة البيئة فيها هى مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والذى وصل الى 475 مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان، موضحة أن وزارة البيئة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية.

وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 فى نوفمبر 2022 والذى يسلط الضوء على مصر ويجعلها محط أنظار دول العالم ويبرز إنجازاتها فى مجال البيئة بالتوازى مع المشروعات التنموية بها.

وتقدم الدكتور محمود السعيد لوزيرة البيئة بالشكر لمشاركتها بالندوة، مشيرا إلى إن مصر تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تمحورت رؤية مصر 2030 فى 3 أبعاد رئيسية، أولها البعد الاقتصادى وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة، وثانيها البعد الاجتماعى والذى يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية، والبعد الثالث وهو البعد الخاص بالبيئة والتنمية العمرانية والذى تركز عليه هذه الندوة مؤكدًا أن هذه الأبعاد الثلاثة تحقق التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا الحبيبية إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.

وأعربت نصار عن سعادتها الدكتورة ياسمين فؤاد حقيبة البيئة وحصولها على دكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومثمنة الجهد الذى تبذله وفريق العمل لتطبيق مفهوم الأخضر فى القطاعات التنموية المختلفة لاتباع انماط انتاج واستهلاك مستدام وخلق اسواق جديدة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.