إنفوجراف.. خطوات التظلم من نتيجة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الخطوات للتظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، خصوصا بعد ظهور النتيجة بجميع محافظات الجمهورية.





فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز تلك الخطوات.

ويلتزم الطالب بالتقدم إلى الكنترول بطلب التظلم على نتيجة مادة أو بعض مواد، على أن يدفع 20 جنيها قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها، وذلك بمقر كنترول الإعدادية وليس البنوك أو المدارس.

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