صور.. وفد روسى برئاسة نائبة وزير الثقافة يزور منطقة أهرامات الجيزة

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وكان فى استقبالها، وفقا لبيان صحفى، أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، والذى اصطحبها والوفد فى جولة داخل المنطقة، و التى استهلتها بزيارة هرم خوفو من الداخل، ثم منطقتى البانوراما وتمثال أبو الهول.
وفى نهاية الجولة أعربت نائبة وزير الثقافة الروسى والوفد المرافق لها عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم أمام هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، ومنطقة البانوراما وأبو الهول.
جدير بالذكر، أن فعاليات الافتتاح الرسمى لعام التبادل الإنسانى المصرى الروسى ستبدأ مساء اليوم من خلال تنظيم حفل لفرقة "بريوسكا للفنون الشعبية" الروسية بدار الأوبرا المصرية.
واستضافت وزارة الخارجية، الاجتماع التنسيقى الأول للجنة المصرية الروسية المُشتركة المُنظمة لفعاليات عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا 2021/2022، وذلك تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، خلال القمة المصرية الروسية التى عُقدت فى موسكو فى شهر أكتوبر 2018.
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