السجون توجه قوافل طبية لسجون برج العرب والقناطر

جدة - نرمين السيد - وجه قطاع السجون قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن برج العرب وليمان برج العرب لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.





ويأتى ذلك استمرارا لتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون، وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى، وجه قطاع السجون، قوافل طبية لعدد من السجون، وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى تم توجيه قافلة طبية إلى سجن القناطر "رجال"، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للتطعيم ضد مرض الإلتهاب الكبدى الوبائى فيروس (B)، حيث تم تطعيم عدد من النزلاء والعاملين بالسجن. وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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