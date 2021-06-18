القوى العاملة فى بورسعيد تنظم ندوة عن السلامة والصحة المهنية

وأكد السيد السنجابى، مدير المديرية، أهمية السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعاملين بالمنشآت والمصانع، مقدماً الشكر والتقدير للشركات المشاركة، وعلى الدور الحيوى لها فى القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد القومى، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفى المحاضرة الأولى شرحت رضا عبد السلام، كيفية تحرير المحاضر الفورية الكيميائية، للشركات التى تقوم بمخالفات دون الرجوع منها إلى دليل الإجراءات والقانون، وتم تحديد المسئولية بالمواعيد القانونية للإبلاغ عن الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية وتسليم الاحصائيات نصف السنوية للمكتب المختص.
وتناول الشق الثانى من الندوة، كيفية إعداد خطط الطوارئ لكل منشأة على حدة، القاه الكيميائى أحمد عبد الفتاح، حيث ركز على الهدف الأساسى من إعداد تلك الخطط، وتم التنويه على عناصر الخطة، والاحتياطات التى يجب اتخاذها من قبل الشركات لحماية العنصر البشرى.
واختتمت الندوة بكلمة من مدير المديرية، وجه من خلالها رسالة لحث كافة المنشآت على الاهتمام بتوعية العمال بداخلها فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيراً إلى أهمية تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بكل منشأة للحفاظ على الأمن الاقتصادى للمنشآت.
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