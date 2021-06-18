رئيس جامعة القاهرة: اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير مركز التعليم المدمج

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتطوير مركز التعليم المدمج، واستمرار الدراسة أون لاين أو أوف لاين، والاندماج الكامل على منصة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.





وأكد الدكتور الخشت خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، حرص الجامعة على التوسع فى برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين فى الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج. وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن التعليم المدمج يقوم على استخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتعددة فى العملية التعليمية سواء أون لاين أو أوف لاين، ومصادر التعلم فيه تجمع بين المصادر الورقية والتكنولوجيا، ونوع التعلم فيه تزامنية وغير تزامنية ويمكن التعلم فيه بدون إنترنت. جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج.

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