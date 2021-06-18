طرح وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستضم وحدات لكافة الفئات وليس لفئة بعينها.

وقال "عباس" ، خلال لقائه مع الزميل أحمد حسن في برنامج مصر الجديدة، إن تأخر طرح وحدات لمحدودي الدخل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لانشغال وزارة الإسكان بطرح مجموعة ضخمة من الوحدات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، وسياسة الوزارة طرح الوحدات بعد إنهاء المشروعات.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان، تم وجارى تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه.

وشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

ويضم مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.