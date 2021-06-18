نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم 18/6/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية, شهدت أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية ثبات في الأسعار في التعاملات الصباحية في سوق الصاغة, وعلي الصعيد العالمي ثبت سعر أوقية الذهب العالمي عند مستويات 1784 دولار في البورصة العالمية للمعادن, وذلك بعد هبوط كبير مفاجئ بالأمس في أسعار الذهب, والذي بلغت درجة نزوله إلي 3.5% للأوقية, ومن خلال موقعنا سوف نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية بمختلف الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية

شهدت أسعار الذهب بالأمس انخفاض كبير ومفاجئ في جميع دول العالم وعلي صعيد جميع الأعيرة المختلفة من الذهب, ولكن اليوم شهد استقرار في أسعار التعاملات الصباحية لأسعار الذهب, حيث جاءت الأسعار كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

يعتبر الذهب عيار 24 من افضل أنواع الذهب والأغلى والأكثر جوده عن باقي الأعيرة الذهبية, حيث استقر سعر عيار 24 في السوق المصرية اليوم عند سعر 879 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

شهد جرام الذهب عيار 21 استقرارا أيضاً في في سعره بعد نزوله بالأمس, حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 في جمهورية مصر العربية اليوم 770 جنيه, والجدير بالذكر أن الذهب عيار 21 هو أكثر أنواع الذهب انتشاراً وشراء في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بلغ جرام الذهب عيار 18 659 جنيه وهو يعتبر الأقل تكلفة ما بين جميع الأعيرة الذهبية, وهو يعتبر الأكثر مبيعاً في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهبي اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهبي اليوم في مصر 6160 جنيه, وكما هو معروف فإن وزن الجنيه الذهبي يصل إلي 8 جرام من عيار 21, وهو أيضاً من اكثر الأعيرة انتشاراً وبيعا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وخاصتا في الوجهين الصعيدي والوجه البحري.