نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت الموافق 19-6-2021 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين في معرفة درجة حرارة البلاد, وأحوال الطقس الذي سوف تكون عليه المحافظات من اجل أخذ الحذر من ارتفاع درجة حرارة الجو لتجنب المشي في الأماكن التي يغطيها الشمس بكثافه, ولتجنب الإصابة بضربات الشمس, حيث توجد هيئة الأرصاد في جمهورية مصر العربية والتي تختص بالإعلان عن درجات الحرارة المتوقعة أن تكون في البلاد وتقوم بالإعلان عليها عبر بيان يومي لها أو عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال نشرات الأخبار في فقرة الطقس اليوم, لذا سوف نقوم بنقل لكم درجات الحرارة المتوقعة أن تكون عليها البلاد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال يوم السبت الموافق تسعة عشر من شهر يونيو 2021.

درجات الحرارة المتوقعة وحركة الرياح علي المناطق الساحلية

صرحت هيئة الأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية أن غداً السبت سوف تشهد الأحوال الجوية زيادة في درجة حرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري, علي أن يكون معتدل علي السواحل الشمالية, شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في الوضع الليلي سوف تكون درجة الحرارة معتدلة ومنخفضة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد, وتكون درجة الحرارة أيضاً ليلاً في جنوب الصعيد وجنوب سيناء معتدله ومنخفضة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن غداً السبت سوف تشهد مرور رياح علي بعض الأماكن والمحافظات مثل القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد, كما سوف تكون هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية وعلي خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم في الساعة, وارتفاع الأمواج من 3 ل 5 أمتار.

وتهيب هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بأخذ الاحتياجات اللازمة من أجل تجنب الإصابة بضربات الشمس ولبس الملابس الخفيفة القطنية الفاتحة التي لا تمتص درجات حرارة الشمس.