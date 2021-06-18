القوى العاملة: تعيين 507 شباب بالقطاع الخاص فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، باستخراج 414 شهادة قياس مستوى المهارة، و356 كارنيه مزاولة الحرفة، فضلا عن تعيين 507 عمال من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1.579 شاب.





تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور، مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال مايو الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 526 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 154 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 63 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 5 منح مولود جديد، بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن منحتين لعملية جراحية بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 932 عاملاً مسجلاً، بواقع 466 ألف جنيه.

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