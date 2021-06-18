إنفوجراف- قرارات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، إذ نص مشروع القانون فى جزء منه على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم "79" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إذ ينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها.



كما تضمنت القرارات أيضا، وفقاً للتقرير، اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذى لسوق العبور التصرف بالبيع فى 59 ملحقاً من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة بسوق العبور لواضعى اليد عليها "ملاك المحلات المجاورة لها"، وكذلك اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الاسكندرية التصرف بالبيع فى 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فنى استشارى بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة، بجانب الموافقة على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائى" "عدلى منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة" لشركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.

وتم الموافقة على تمديد فترة إقامة معرض "ملوك الشمس" المقام حاليا بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهى فى30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن على أن يتم عودة القطع الأثرية بحد أقصى يوم 20 أكتوبر 2021، فضلاً عن الموافقة على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم 30 لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إذ تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مشحونات 1 يوليو 2021، ولمدة ثلاث سنوات، وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة "القيمة المضافة"، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى.



وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقده اجتماع لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، إذ كلف بإعداد عرض متكامل لمخططات تطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى وتكلفة التنفيذ لعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ومستشار وزير الإسكان، ومسئولى المكتب الاستشارى.

كما تم عقد اجتماع لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الجهات المعنية.



وشملت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط، إذ أشار سيادته إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بأن يكون هناك برنامج زمنى مضغوط لإنجاز المشروع، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارتين، والمكتب الاستشارى، فضلا عن الاجتماع الأسبوعى لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل اتفاقيات التعاون التى تم توقيعها بين مصر وفرنسا، ومساندة القطاع الخاص كشريك فى تحقيق التنمية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، بجانب اجتماع لمتابعة تطوير منظومة النقل البحرى، وتسهيل حركة النقل بين مصر والقارة الإفريقية، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، وكذلك اجتماع مع وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، إذ أكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة إفريقيا، وعلى الثقة فى أن تفقد أعضاء الوفد لبعض المشروعات العمرانية فى مصر سيمهد لوضع تصور لما تحتاجه مدننا الإفريقية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة.



وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراضه الكتيب الذى أعدته وزارة العدل مؤخرا تحت عنوان "الشهر العقارى والتوثيق 1946-2021.. 75 عامًا فى خدمة المصريين"، إذ أكد أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها من أولويات الحكومة، كما شهد سيادته مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والتعليم وأسواق الجملة، وكذلك دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتعاون الدولى، ومساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، وسفير مصر لدى فرنسا، وسفير فرنسا لدى مصر، بالإضافة إلى تفقد مشروع ترميم وإحياء قصر السلطان حسين كامل وتحويله لمجمع للإبداع الرقمى وريادة الأعمال، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ القاهرة، ومسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن افتتاح مصنع "مينترا" لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، التابع لشركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، ورافقه وزراء المالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولى الشركة.



كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون لاستخدام مساحات من الأراضى القابلة للزراعة بمحافظة الوادى الجديد لصالح محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان، وكذلك شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، ووزارة الاتصالات فى العراق، لدعم التعاون الثنائى وتبادل الخبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وكذلك تفقد سيادته إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاتصالات بجمهورية العراق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA"، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للمنظمة فى القاهرة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة فى إفريقيا.



أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لاستعراض ملفات عمل الهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية، والمجمع الصناعى لتصنيع وتجميع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذا جهود الهيئة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى لقاء مع وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، وتحديدا من يوليو 2020 حتى مايو 2021، بما فى ذلك السياحة التى قصدت المدن الساحلية، فضلاً عن لقاء مع وفد فرنسى برئاسة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، والمدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، وسفير فرنسا لدى مصر، لبحث مجالات التعاون الثنائى المستقبلى، إذ أشاد بعمق الشراكة الاقتصادية مع فرنسا، مؤكدا أن إعفاء مصر من "عمولة ضمان المخاطر" يعكس ثقة فرنسا فى أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب لقاء مع وزير التجارة والصناعة السعودى، والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارة الوفد السعودى للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة، إذ أكد أن الدولة مستمرة فى توفير المناخ الجيد للاستثمار.



وشملت اللقاءات أيضا، عقد لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى، وما تم إنجازه فى عدد من الملفات التى تدخل فى نطاق عمل الوزارة مثل مشروع الإسكان بديل العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر، وموقف المعارض التى ترعاها الوزارة، وكذلك لقاء مع عضو مجلس الوزراء السعودى، وسفير السعودية لدى مصر لبحث زيادة الاستثمارات المصرية السعودية وتعزيز التبادل التجارى، بهدف استثمار حالة الزخم فى العلاقات المصرية ـ السعودية، فضلا عن لقاء مع المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، إذ أكد أن ملفات البيئة لم تعد ترفا ومصر أخذتها بمنتهى الجدية، وذلك بحضور وزيرة البيئة، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، بجانب لقاء مع وزير الاتصالات العراقى، إذ أعرب عن سعادته بمسار التعاون الجارى بين مصر والعراق، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكومة المصرية بالقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق.