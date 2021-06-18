إنفوجراف- خيرات مصر.. إنجازات الزراعة فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز إنجازات وزارة الزراعة خلال الـ 7 سنوات الماضية.

ومشروعات وزارة الزراعة تسهم فى توطين التنمية ولديها القدرة على تحقيق تنمية متوازنة، وقد شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالى 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.

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