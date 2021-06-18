وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، حيث قدَّم له الوزير شكرى فى مُستهل اللقاء التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد.





وأوضح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير شكرى أكدَّ لنظيره الإسرائيلى على ضرورة تحريك الجمود الحالى بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار فى المنطقة؛ مؤكدًا على استمرار مصر فى القيام بدورها فى دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أكد الوزير شكرى على ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما يُنذر بتفاقم الأوضاع مُجددًا، فضلًا عن الدفع قُدمًا بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموى لسائر أنحاء الأراضى الفلسطينية، مشددًا على حرص القاهرة على التحرك بخطوات عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

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