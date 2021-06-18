وزير الأوقاف يشارك فى حوار مفتوح لحزب مستقبل وطن حول أعمدة بناء الدولة 

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه تلقى دعوة للمشاركة فى الحوار الوطنى المفتوح مع قيادات الحزب وشبابه فى الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل، بمقر الحزب بالقاهرة، حول مفهوم بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التى تقوم عليها الدولة المصرية فى جميع المجالات.

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