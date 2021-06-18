بدء العمل فى أول معمل لدراسة الحمض النووى القديم بمتحف الحضارة

وأكدت الدكتورة منال الغنام، فى تصريح اليوم، أن المعمل يعتبر أول وحدة مرجعية فى مجال دراسة الحمض النووى القديم للمومياوات والبقايا الحيوية للإنسان والحيوان والنبات على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت أن إنشاء المعمل يعد خطوة مهمة نحو دراسة الأنساب ومعرفة الأمراض والبيئة فى مصر القديمة، حيث يسعى لتأسيس طرق متطورة باستخلاص وتحليل مختلف العينات البيولوجية الآثرية لإرسائها مستقبلا كتحليل روتينى.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، إن المعمل استقبل عينات لبقايا آدمية وعظمية خاصة بالبعثة السويسرية "بعثة جامعة بازل السويسرية" العاملة بمنطقة وادى الملوك بالأقصر، حيث قام فريق العمل المصرى من شباب الباحثين بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالبدء فى تجهيز العينات تمهيداً لإجراء الفحوصات الخاصة بها.
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