«التعليم» تحدد الأشخاص المسموح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية.. غدا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأشخاص المسموح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية المقرر لها أن تنطلق غداً السبت، موضحة أنه يسمح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمحافظ ونائب الوزير لشؤون التعليم الفنى ورئيس امتحانات الدبلومات الفنية ونائب رئيس امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات الدبلومات الفنية ومشرفى عموم الامتحانات بتخصصات الدبلوم "الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى".

وتابعت الوزارة فى خطاب لها أنه يسمح لمدير مديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفنى بالمديرية ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية ومدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة ورؤساء ووكلاء لجان الادارة واللجان المكلفة بخطوات معتمدة من كل من نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى ‏ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية ومشرفى عموم الامتحانات.

وشددت الوزارة على التحقق التام من شخصياتهم يتم تسجيل بياناتهم فى سجل الأمن على البوابة وأختار رئيس لجنة سير الامتحان لمرافقتهم من البوابة إلى داخل اللجنة ولا يسمح للمرافقين للفئات المذكورة بالتجول داخل مقر اللجنة، ويتم مراعاة توفير الهدوء للطلاب أثناء الزيارة.